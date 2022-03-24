В Харьковской области уничтожен танковый полк оккупантов: враг понес значительные потери
В Харьковской области украинская артиллерия нанесла огонь по батальонной тактической группе 59 батальона России. Отмечается, что российские оккупанты понесли серьезные потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Сообщается, что российские захватчики потеряли как и технику, так и военных. Точное количество потерь российской армии не назвали.
"В Харьковской области батальйонно-тактическая группа из состава 59-го танкового полка Западного военного округа, которая действовала в направлении Харькова, попала под огонь украинской артиллерии. Сводному подразделению нанесены значительные потери в живой силе и технике", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Донецкой области оккупанты создали фильтрационный лагерь людей, которые хотят покинуть Мариуполь.
Также мы писали, что в Харькове оккупанты обстреляли людей в очереди за гумпомощью, есть раненые.
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