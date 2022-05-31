Одесский регион продолжает работать на наполнение бюджета и экономику Украины, - Братчук

Ночь в Одессе и области прошла без обстрелов. Силы обороны выполняют боевые задания, а экономика региона работает на наполнение бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

По его словам, получение Украины тяжелого вооружения от союзников вызывает у российских оккупантов панические настроения. Новое оружие должно помочь выгнать захватчиков не только с Черного моря, но и с территории нашей страны.

Братчук также рассказал, что в российском Уссурийске местная администрация требует представить дополнительно более 100 мест на кладбище для захоронения оккупантов, которые прибывают в целлофановых пакетах из Украины.