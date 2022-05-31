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Одесский регион продолжает работать на наполнение бюджета и экономику Украины, - Братчук

Фото: Братчук рассказал о ситуации в Одесском регионе (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Ночь в Одессе и области прошла без обстрелов. Силы обороны выполняют боевые задания, а экономика региона работает на наполнение бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

По его словам, получение Украины тяжелого вооружения от союзников вызывает у российских оккупантов панические настроения. Новое оружие должно помочь выгнать захватчиков не только с Черного моря, но и с территории нашей страны.

Братчук также рассказал, что в российском Уссурийске местная администрация требует представить дополнительно более 100 мест на кладбище для захоронения оккупантов, которые прибывают в целлофановых пакетах из Украины.

Напомним, Черноморский флот РФ свел к минимуму число кораблей с крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море. Сейчас в акватории моря находится только одно такое судно.

Мы также писали о том, что на побережье Одесской области шторм вынес мину.

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