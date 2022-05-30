Шторм вынес мину на берег Одесской области, ее уничтожили военные (видео)
На побережье Одесской области вынесло морскую якорную мину. Военные вывезли и обезвредили боеприпас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".
На одном из песчаных пляжей был обнаружен взрывоопасный предмет.
Пляж системно патрулируется и отдыхающих не было. Опасная находка обезврежена специалистами подрывной команды ВМС ВСУ. После вывоза в безопасное место, военные специалисты осуществили контролируемый подрыв мины.
"Этот факт еще раз напоминает об опасности купания и другого способа использования прибрежных вод и побережья", - сообщают в командовании.
Напомним, после штормовых ветров на берегу Черного моря могут появиться морские мины. Поэтому морской берег опасен для прогулок.
Ранее украинские военные уничтожили две морские мины на побережье Черного моря возле Одессы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.