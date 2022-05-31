Одеський регіон продовжує працювати на наповнення бюджету та економіку України, - Братчук

Ніч в Одесі та області пройшла без обстрілів. Сили оборони виконують бойові завдання, а економіка регіону працює на наповнення бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

За його словами, отримання України важкого озброєння від союзників викликає у російських окупантів панічні настрої. Нова зброя повинна допомогти вигнати загарбників не тільки з Чорного моря, але і з території нашої країни.

Братчук також розповів, що в російському Уссурійську місцева адміністрація вимагає представити додатково більше 100 місць на кладовищі для поховання окупантів, які прибувають в целофанових пакетах з України.