Одеський регіон продовжує працювати на наповнення бюджету та економіку України, - Братчук

Ніч в Одесі та області пройшла без обстрілів. Сили оборони виконують бойові завдання, а економіка регіону працює на наповнення бюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.
За його словами, отримання України важкого озброєння від союзників викликає у російських окупантів панічні настрої. Нова зброя повинна допомогти вигнати загарбників не тільки з Чорного моря, але і з території нашої країни.
Братчук також розповів, що в російському Уссурійську місцева адміністрація вимагає представити додатково більше 100 місць на кладовищі для поховання окупантів, які прибувають в целофанових пакетах з України.
Нагадаємо, Чорноморський флот РФ звів до мінімуму число кораблів з крилатими ракетами "Калібр" в Чорному морі. Зараз в акваторії моря знаходиться тільки одне таке судно.
Ми також писали про те, що на узбережжя Одеської області шторм виніс міну.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.