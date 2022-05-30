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Российский флот свел к минимуму число ракетных носителей в Черном море

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Черное море, Понедельник 30 мая 2022 18:44
Российский флот свел к минимуму число ракетных носителей в Черном море Фото: в Черном море находится только один ракетный носитель с "Калибрами" (dfnc ru)
Автор: Юлия Бойко

Черноморский флот Российской Федерации свел к минимуму число кораблей с крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится один носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в акватории Черного и Азовского морей российские корабли продолжают изолировать район боевых действий, вести разведку и огневую поддержку. Противник блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

Напомним, ранее сообщалось, что на боевом дежурстве стоят четыре из шести подводных лодок Черноморского флота Российской Федерации. Они также применяются для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

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