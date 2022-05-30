Российский флот свел к минимуму число ракетных носителей в Черном море

Черноморский флот Российской Федерации свел к минимуму число кораблей с крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Также сообщается, что в акватории Черного и Азовского морей российские корабли продолжают изолировать район боевых действий, вести разведку и огневую поддержку. Противник блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

"В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится один носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на боевом дежурстве стоят четыре из шести подводных лодок Черноморского флота Российской Федерации. Они также применяются для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

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