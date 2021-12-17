Одесский художественный музей передали в госсобственность

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " Суспильне ".

Музей был подчинен областному совету. Кроме этого, на заседании было предложение переименовать заведение в Музей имени Маразли, но его отклонили.

Национализация музея стала первым шагом к его передаче. Такое решение по мнению областных депутатов может способствовать развитию заведения и увеличить заработную плату для его работников.