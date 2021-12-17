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Одесский художественный музей передали в госсобственность

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Одесса, Пятница 17 декабря 2021 13:55
Одесский художественный музей передали в госсобственность Фото: Одесский художественный музей передали в государственную собственность (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Одесский художественный музей передали в государственную собственность. "За" проголосовали 43 депутата городского совета.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспильне".

Музей был подчинен областному совету. Кроме этого, на заседании было предложение переименовать заведение в Музей имени Маразли, но его отклонили.

Национализация музея стала первым шагом к его передаче. Такое решение по мнению областных депутатов может способствовать развитию заведения и увеличить заработную плату для его работников.

Напомним, Владимир Зеленский дал Одесскому художественному музею статус национального. А также поручил проработать возможность присвоения ему имени художника Александра Ройтбурда.

Отметим, известный одесский художник Александр Ройтбурд умер в августе 2021 года.

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