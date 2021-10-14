Одесский художественный музей стал национальным. Ему могут присвоить имя Ройтбурда

Президент Украины Владимир Зеленский дал Одесскому художественному музею статус национального. А также поручил проработать возможность присвоения ему имени художника Александра Ройтбурда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента .

Согласно указу, статус национального предоставляется в связи с международным признанием результатов его деятельности как ведущего учреждения по сохранению, изучению и популяризации музейных коллекций.

Кроме того, Кабинету министров поручено обеспечить ремонт и реставрацию здания, в котором находится музей.

"Одесской областной государственной администрации совместно с Одесским областным советом проработать в установленном порядке вопрос о присвоении коммунальному учреждению "Одесский национальный художественный музей" имени А.А.Ройтбурда", - говорится в указе.