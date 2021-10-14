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Одесский художественный музей стал национальным. Ему могут присвоить имя Ройтбурда

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Одесса, Четверг 14 октября 2021 14:59
Одесский художественный музей стал национальным. Ему могут присвоить имя Ройтбурда Фото: Одесский художественный музей (wikimedia.org)
Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский дал Одесскому художественному музею статус национального. А также поручил проработать возможность присвоения ему имени художника Александра Ройтбурда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Согласно указу, статус национального предоставляется в связи с международным признанием результатов его деятельности как ведущего учреждения по сохранению, изучению и популяризации музейных коллекций.

Кроме того, Кабинету министров поручено обеспечить ремонт и реставрацию здания, в котором находится музей.

"Одесской областной государственной администрации совместно с Одесским областным советом проработать в установленном порядке вопрос о присвоении коммунальному учреждению "Одесский национальный художественный музей" имени А.А.Ройтбурда", - говорится в указе.

Напомним, известный одесский художник Александр Ройтбурд умер в августе 2021 года.

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