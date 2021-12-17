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Одеський художній музей передали у держвласність

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Одеса, П'ятниця 17 грудня 2021 13:55
Одеський художній музей передали у держвласність Фото: Одеський художній музей передали у державну власність (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Одеський художній музей передали у державну власність. "За" проголосували 43 депутати міської ради.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне".

Музей був підпорядкований обласній раді. Крім цього, на засіданні була пропозиція перейменувати заклад на Музей імені Маразлі, але її відхилили.

Націоналізація музею стала першим кроком до його передачі. Таке рішення на думку обласних депутатів може сприяти розвитку закладу та збільшити заробітну плату для його працівників.

Нагадаємо, Володимир Зеленський дав Одеському художньому музею статус національного. А також доручив опрацювати можливість присвоєння йому імені художника Олександра Ройтбурда.

Зазначимо, відомий одеський художник Олександр Ройтбурд помер у серпні 2021 року.

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