Одесский горсовет просит Кабмин включить в состав города 26 сел

Одесский городской совет обратился к Кабинету министров Украины с просьбой присоединить 26 близлежащих сел, поскольку "город задыхается в нынешних границах". Текст обращения депутаты утвердили на сегодняшней сессии собрания, передает "Думская".

Так, местные власти просят включить в состав Одесской городской объединенной территориальной общины населенные пункты: Одессу, Фонтанку, Крыжановку, Новую Дофиновку, Корсунцы, Красноселку, Ильичевку, Протопоповку, Латовку, Усатово, Набережное, Черноморское, Григорьевку, Новые Биляры, Иваново, Светлое, Нерубайское, Новую Долину, Таирово, Малодолинское, Бурлачью Балку, Великую Балку, Авангард, Прилиманское, Сухой Лиман, Великодолинское, Александровку.

По словам, главы земельной комиссии Олега Брындака, город "задыхается в нынешних границах". Он зачитывал обращения во время сессии.

"У нас 6 тысяч человек на квадратный километр, такой плотности нет ни в одном крупном городе Украины. У нас 18 квадратных метров жилья на человека, в то время как в среднем по Украине - больше 20 метров. И самое главное, застройка окраин продолжается - то, что сегодня строится и то, что планируется построить в ближайшее время, рассчитано на 300 тысяч жителей", - заявил он.

Также отмечается, что у депутатов возникли вопросы: в частности, "что даст присоединение к Одессе такой массы населенных пунктов в экономическом отношении и не станут ли они камнями, которые утопят бюджет города?"

Ни докладчик, ни другие чиновники назвать какие-либо цифры не смогли, однако заместитель городского главы Светлана Бедрега заявила, что речь не идет о больших суммах.

Ранее в Одессе на месте пожара в колледже найдено еще одно тело. Количество жертв увеличилось до 13.

Напомним, пожар в одесском колледже произошел 4 декабря. Одной из причин пожара считают проблемы с проводкой в здании, которая не менялась с 1996 года. Второй версией пожара является поджог.