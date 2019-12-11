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Минские договоренности планируют изменить к следующей нормандской встрече

Новости » Политика     11.12.2019 - 19:30
Минские договоренности планируют изменить к следующей нормандской встрече
Фото: Алексей Резников (из открытых источников)

ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе подготовит изменения в минские соглашения

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе подготовит изменения в минские соглашения к следующей нормандской встрече, запланированной на март 2020 года. Об этом рассказал представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников, передает "Громадське".

"Мы точно напишем эти предложения, они даже были в инициативах президента готовы. Но в те четыре месяца наши ожидания, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны... можно сделать до марта", - рассказал Резников.

Напомним, в ЕС заявили, что динамика вчерашних переговоров на нормандской встрече открывает окно возможностей для урегулирования ситуации на Донбассе. В заявлении говорится, что меры, которые были согласованы в рамках нормандского формата, являются важными шагами.

Также ЕС рассчитывает, что Россия и в дальнейшем будет использовать свое влияние для воплощения минских соглашений. Кроме того, Брюссель готов поддерживать усилия по разминированию и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Кроме того, США призвали Россию уважать свои обязательства после нормандского саммита.

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