Из одесских портов вышел еще один караван с зерном

В понедельник, 5 сентября, из одесских портов вышел еще один караван с украинским зерном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции в Twitter .

"В рамках отгрузки зерна, завершив подготовку в украинских портах, сегодня утром из порта вышли еще три корабля", - говорится в сообщении.

Напомним, за месяц работы "зернового коридора" более 50 судов ушли из украинских портов с зерном.

Кроме того, ранее в Турции заявили о том, что вывоз сельскохозяйственной продукции из Украины планируется увеличить.

Первое судно с украинским зерном вышло в Черное море еще 1 августа. Груз сначала направлялся в Ливан, но покупатель отказался принимать его из-за задержек сроков поставки.

Также ранее заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что Украина призвала международных партнеров распространить соглашение о "зерновом коридоре" на другие товары, в частности на металл.

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