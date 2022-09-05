ua ru
Пн, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

З одеських портів вийшов ще один караван із зерном

Новость на русском →
Одеська область, Понеділок 05 вересня 2022 15:41
З одеських портів вийшов ще один караван із зерном Фото: з одеських портів вийшов ще один караван із зерном (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 5 вересня, з одеських портів вийшов ще один караван з українським зерном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністерства національної оборони Туреччини в Twitter.

"У рамках відвантаження зерна, завершивши підготовку в українських портах, сьогодні вранці з порту вийшли ще три кораблі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за місяць роботи "зернового коридору" понад 50 суден пішли з українських портів із зерном.

Крім того, раніше в Туреччині заявили про те, що вивезення сільськогосподарської продукції з України планується збільшити.

Перше судно з українським зерном вийшло в Чорне море ще 1 серпня. Вантаж спочатку прямував до Лівану, але покупець відмовився приймати його через затримки термінів поставки.

Також раніше заступник міністра економіки Тарас Качка заявив, що Україна закликала міжнародних партнерів поширити угоду про "зерновий коридор" на інші товари, зокрема на метал.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна продовольственный кризис порт Війна Росії проти України
NEWS
Бої за Херсон. Як змінилася ситуація на півдні за тиждень контрнаступу
Бої за Херсон. Як змінилася ситуація на півдні за тиждень контрнаступу
DAILY
Більше не разом. Чому у Зеленського незадоволені Радою і чи можуть її розпустити
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Більше не разом. Чому у Зеленського незадоволені Радою і чи можуть її розпустити