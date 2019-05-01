В Одессе завтра усилят меры безопасности

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранители будут патрулировать в усиленном режиме

В Одессе в четверг, 2 мая, публичную безопасность и порядок будут обеспечивать более 2 тыс. правоохранителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу Нацполиции.

Сообщается, что кроме полицейских охрану будут обеспечивать военнослужащие Нацгвардии, курсанты университета внутренних дел, а также правоохранители из других регионов.

"Все они в усиленном режиме будут патрулировать улицы и места массового скопления граждан", - заявили в Нацполиции.

Также правоохранители заявили, что в местах массовых мероприятий будут работать группы полиции диалога.

"Эти полицейские не будут применять никаких мер принуждения, ведь их основные задачи – это налаживание взаимодействия полиции и населения и предупреждения любых конфликтных ситуаций во время массовых мероприятий. Они будут объяснять гражданам их права и обязанности", - рассказали в Нацполиции.

Кроме того, на Куликовом поле и Соборной площади будут введены временные ограничения на вход на эти территории будет осуществляться только через установленные фильтрационные пункты.

Ранее РБК-Украина сообщало, что полиция за сутки выявила почти 6 тысяч нарушений ПДД. Сообщается, были зафиксированы факты превышения установленного ограничения скорости со стороны почти тысячи водителей.