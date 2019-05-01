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В Одесі завтра посилять заходи безпеки

Новини » Суспільство    01.05.2019 - 17:57
В Одесі завтра посилять заходи безпеки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці патрулюватимуть в посиленому режимі

В Одесі у четвер, 2 травня, публічну безпеку і порядок будуть забезпечувати понад 2 тис. правоохоронців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що крім поліцейських охорону забезпечуватимуть військовослужбовці Нацгвардії, курсанти університету внутрішніх справ, а також правоохоронці з інших регіонів.

"Всі вони в посиленому режимі будуть патрулювати вулиці та місця масового скупчення громадян", - заявили в Нацполіції.

Також правоохоронці заявили, що в місцях масових заходів будуть працювати групи поліції діалогу.

"Ці поліцейські не будуть застосовувати ніяких заходів примусу, адже їх основні завдання – це налагодження взаємодії поліції та населення і попередження будь-яких конфліктних ситуацій під час масових заходів. Вони роз'яснюватимуть громадянам їхні права і обов'язки", - розповіли в Нацполіції.

Крім того, на Куликовому полі і Соборній площі будуть введені тимчасові обмеження на вхід на ці території буде здійснюватися тільки через встановлені фільтраційні пункти.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що поліція за добу виявила майже 6 тисяч порушень ПДР. Повідомляється, були зафіксовані факти перевищення встановленого обмеження швидкості з боку майже тисячі водіїв.

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