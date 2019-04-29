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Полиция за сутки зафиксировала почти 6 тысяч нарушений ПДД

Новости » Происшествия    29.04.2019 - 21:48
Полиция за сутки зафиксировала почти 6 тысяч нарушений ПДД
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате правонарушений было травмировано 102 человека

Сотрудники Нацполиции за сутки выявили более 400 водителей, которые управляли транспортными средствами с признаками алкогольного, наркотического или иного опьянения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции.

Кроме того, как сообщается, были зафиксированы факты превышения установленного ограничения скорости со стороны почти тысячи водителей. Всего на территории государства за минувшие сутки совершено более полутысячи дорожно-транспортных происшествий.

"Следовательно, за сутки полицейские выявили 5 935 нарушений правил дорожного движения, с начала мероприятий - 21 443 нарушений", - говорится в сообщении.

В частности, за сутки патрульные выявили 414 водителей, которые руководили транспортными средствами и имели признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения. Кроме того, полицейские обнаружили 620 фактов управления транспортным средством без соответствующих документов. Также зафиксированы факты превышения установленного ограничения скорости со стороны 917 водителей.

"Всего на территории государства за минувшие сутки совершено 511 дорожно-транспортные происшествия. Зафиксировано 100 ДТП с травмированными, в которых погибли 7 человек и травмированы - 102 человека", - добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее РБК-Украина писало, что близ села Шаповаловка Конотопского района произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которой погибли четыре человека.

Также сообщалось, что в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которой пострадала женщина и повреждены 12 автомобилей. Водитель автомобиля "КРАЗ" с прицепом не справился с управлением, вследствие чего грузовик столкнулся с 12 автомобилями. Среди них - 1 автобус и 1 микроавтобус.

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