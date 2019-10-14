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В Луганской области из-за минирования эвакуировали несколько сотен человек

Новости » Происшествия    14.10.2019 - 15:52
В Луганской области из-за минирования эвакуировали несколько сотен человек
Фото: правоохранители проверяют территорию (facebook.com/csomvd)

Также было перекрыто движение на 10 улицах

В городе Старобельск в Луганской области из-за сообщения о минировании объектов инфраструктуры были эвакуированы почти 800 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу пресс-секретаря полиции Луганской области Татьяны Погукай в Facebook.

По данным полиции, сегодня неизвестный анонимно сообщил о минировании местного парка, администрации и кафе на двух улицах Старобельска. Для обеспечения безопасности правоохранители эвакуировали почти 800 человек и перекрыли движение на 10 улицах.

На место происшествия прибыли специалисты взрывотехники и кинологи совместно со спасателями. Периметр вокруг заминированных объектов был взят под охрану.

В Луганской области из-за минирования эвакуировали несколько сотен человек

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил о ложном заминировании моста Патона. Псевдоминером оказался 37-летний местный житель. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Также РБК-Украина писало, что 27 сентября на электронный адрес Национальной полиции в городе Киеве поступило сообщение о заминировании аэропорта "Киев" (Жуляны). Правоохранители проверяли периметр аэропорта, однако эвакуация не проводилась.

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