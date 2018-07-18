В Одессе заминировали один из корпусов медуниверситета

В Одессе заминирован корпус лектората медуниверситета

В Одессе правоохранители получили анонимное сообщение о минировании одного из корпусов Одесского национального медицинского университета по ул. Ольгиевской. Об этом говорится в сообщении облуправления полиции.

Как отмечается, анонимное сообщение о минировании правоохранители получили сегодня, 18 июля 2018 года, в 11:15. Неизвестные сообщили, что заминирован корпус лектората.

Сейчас правоохранители работают на месте происшествия, проверка продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 16 июля "минировали" две станции метро: "Гидропарк" и "Левобережная". Правоохранители проверили информацию, взрывчатка обнаружена не была. Кроме того, вчера, 17 июля, полиция Киева сообщила, что задержала злоумышленника, который "минировал" "Левобережную", им оказался уроженец Львова.