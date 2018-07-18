В Одесі замінували один з корпусів медуніверситету

В Одесі заміновано корпус лекторату медуніверситету

В Одесі правоохоронці отримали анонімне повідомленні про замінування одного з корпусів Одеського національного медичного університету по вул. Ольгіївській. Про це йдеться у повідомленні облуправління поліції.

Як зазначається, анонімне повідомлення про замінування правоохоронці отримали сьогодні, 18 липня 2018 року, об 11:15. Невідомі повідомили, що заміновано корпус лекторату.

Наразі правоохоронці працюють на місці події, перевірка триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві 16 липня "мінували" дві станції метро: "Гідропарк" та "Лівобережна". Правоохоронці перевірили інформацію, вибухівка виявлена не була. Крім того, вчора, 17 липня, поліція Києва повідомила, що затримала зловмисника, який "мінував" "Лівобережну", ним виявився уроженець Львова.