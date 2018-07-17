В Киеве задержали мужчину, который "минировал" станцию метро "Левобережная"

Мужчина из Львова "минировал" метро в Киеве

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который вчера, 16 июля, "минировал" станцию метро "Левобережная". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Нацполиции в Киеве.

Как отмечается, мужчина, который сообщил о "минировании" станции "Левобережная" признался, что сделал это из хулиганских побуждений, мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Сообщается, что задержанным оказался мужчина 1958 года рождения, зарегистрированный во Львове. По данным полиции, злоумышленник в последнее время жил в Киеве. Кроме того, сообщается, что задержанный имеет судимость и тоже за "минирование".

По указанному факту открыто дело по ч.2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Фото: задержанный "минер" (npu.gov.ua)

Напомним, вчера в Киеве минировали станцию метро "Левобережная", в ходе проверки правоохранители взрывных устройств не обнаружили.