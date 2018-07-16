Станцию метро "Левобережная" закрыли из-за звонка о минировании

Сейчас на станции проводится проверка

В Киеве станция метро "Левобережная" сегодня утром, 16 июля, закрыта для пассажиров в связи с анонимным звонком о минировании. Об этом сообщает пресс-служба киевского метро в Twitter.

Как сообщается, сейчас на станции проводится проверка.

Напомним, сегодня утром, 16 июля сообщалось о "минировании" станции метро "Гидропарк" в Киеве.

Позже, в ходе проверки, взрывоопасных предметов обнаружено не было и станцию открыли на вход и выход для пассажиров.

Отметим, на минувших выходных проезд в городском транспорте Киева подорожал до 8 гривен. В метро до конца июля остаются действительными все ранее приобретенные проездные на месяц. Также в течение это срока можно обменять синий жетон старого образца без доплаты. С августа синие жетоны можно будет обменять с доплатой. Записанные поездки на бесконтактные карты метро или метропас остаются действительными.

В городском наземном транспорте ранее купленные разовые билеты номиналом 4 гривны будут действительны до конца месяца, после чего их можно будет обменять с доплатой. Сумма штрафа за безбилетный проезд в Киеве также выросла в два раза - до 160 гривен.