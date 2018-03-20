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В Одессе "заминировали" аэропорт

НовостиПроисшествия    20.03.2018 - 16:12
Фото: аэропорт Одессы (facebook.com/odessa.aero)
Фото: аэропорт Одессы (facebook.com/odessa.aero)

Правоохранители проверяют информацию

В Одессе "заминировали" аэропорт. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"Сегодня, в 14:06 на спецлинию 102 поступило анонимное сообщение о том, что аэропорт заминирован. На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, совместно с представителями полиции проведена эвакуация людей.

"Служба авиационной безопасности Международного аэропорта "Одесса" действует согласно установленных инструкций", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

 

Информация о заминировании Международного аэропорта "Одесса" Сегодня, 20 марта в 14:14 по Киевскому времени нам поступило...

Опубликовано Odesa International Airport / Международный аэропорт Одесса 20 март 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали мужчину, который сообщил о "минировании" здания департамента Министерства внутренних дел (МВД) Украины. Сейчас по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.

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Теги: Одесса, полиция, аэропорт
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