В Одессе "заминировали" аэропорт. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"Сегодня, в 14:06 на спецлинию 102 поступило анонимное сообщение о том, что аэропорт заминирован. На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, совместно с представителями полиции проведена эвакуация людей.

"Служба авиационной безопасности Международного аэропорта "Одесса" действует согласно установленных инструкций", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Информация о заминировании Международного аэропорта "Одесса" Сегодня, 20 марта в 14:14 по Киевскому времени нам поступило... Опубликовано Odesa International Airport / Международный аэропорт Одесса 20 март 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали мужчину, который сообщил о "минировании" здания департамента Министерства внутренних дел (МВД) Украины. Сейчас по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.