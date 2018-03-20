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Интервью

В Киеве задержали мужчину, сообщившего о "минировании" здания департамента МВД

НовостиПроисшествия    20.03.2018 - 10:29
Фото: задержанный злоумышленник (ssu.gov.ua)
Фото: задержанный злоумышленник (ssu.gov.ua)

По указанному факту открыто уголовное производство

В Киеве задержали мужчину, который сообщил о "минировании" здания департамента Министерства внутренних дел (МВД) Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией разоблачили в Киеве анонима, который сделал сообщения с угрозами террористического характера. Оперативники спецслужбы задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины местного жителя, который якобы "заминировал" одну из центральных улиц столицы и здание департамента МВД Украины", - говорится в сообщении.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.

Напомним, ранее сообщалось, что в феврале в Киеве из-за сообщения о "минировании" были закрыты станции метро "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого", "Крещатик", "Театральная", "Университет", "Дворец спорта" и "Золотые ворота".

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Теги: Киев, Служба безопасности Украины, минирование
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