В Одесі "замінували" аеропорт. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції в Одеській області.

"Сьогодні, о 14:06 на спецлінію 102 надійшло анонімне повідомлення про те, що аеропорт заміновано. На місці події працюють вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили в прес-службі аеропорту, спільно з представниками поліції проведена евакуація людей.

"Служба авіаційної безпеки Міжнародного аеропорту "Одеса" діє згідно встановлених інструкцій", - повідомили в прес-службі аеропорту.

Інформація щодо замінування Міжнародного аеропорту "Одеса" Сьогодні, 20 березня о 14:14 за Київським часом нам надійшло... Опубліковано Odesa International Airport / Международный аэропорт Одесса 20 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві затримали чоловіка, який повідомив про "мінування" будівлі департаменту Міністерства внутрішніх справ (МВС) України. Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру.