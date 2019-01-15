В Одессе задержали участников акции в поддержку пленных моряков

Фото: акция в Одессе (dumskaya.net)

Активисты пытались облить краской генконсульство России

В Одессе полиция задержала двух участников акции поддержку пленных моряков, которые пытались облить краской здание генерального консульства Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Сообщается, что до 30 представителей разных патриотических организаций в ходе акции в поддержку моряков пытались облить забор и ворота диппредставительства краской. Однако полиция предотвратила это и задержала двух участников акции, в том числе экс-самооборонца Тодора Пановского.

Также сообщается, что он успел бросить банку с краской через нацгвардейцев, заляпав некоторых из них. После этого Пановского задержали и не дали кинуть вторую банку. Задержанного увезли в отдел полиции, активисты продолжили протест и подожгли файеры.

Фото: акция в Одессе (dumskaya.net

Напомним, ранее сообщалось, что дипломаты из Евросоюза и США приехали в Москву на суд над украинскими моряками.

Отметим, моряки сегодня отказались давать показания после того, как заседание решили провести в закрытом режиме.