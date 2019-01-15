В Одесі затримали учасників акції на підтримку полонених моряків

Фото: акція в Одесі (dumskaya.net)

Активісти намагалися облити фарбою генконсульство Росії

В Одесі поліція затримала двох учасників акції підтримку полонених моряків, які намагалися облити фарбою будівлю генерального консульства Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

Повідомляється, що до 30 представників різних патріотичних організацій в ході акції на підтримку моряків намагалися облити паркан і ворота диппредставництва фарбою. Однак поліція попередила це і затримала двох учасників акції, у тому числі екс-самооборонця Тодора Пановського.

Також повідомляється, що він встиг кинути банку з фарбою через нацгвардійців, заляпавши деяких з них. Після цього Пановського затримали і дали не кинути другу банку. Затриманого відвезли до відділу поліції, активісти продовжили протест і запалили фаєри.

Фото: акція в Одесі (dumskaya.net

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дипломати з Євросоюзу і США приїхали до Москви на суд над українськими моряками.

Зазначимо, моряки сьогодні відмовилися давати показання після того, як засідання вирішили провести у закритому режимі.