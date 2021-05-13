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В Одессе суд передал государству потерпевший крушение танкер "Делфи"

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Четверг 13 мая 2021 13:58
В Одессе суд передал государству потерпевший крушение танкер "Делфи" Фото: танкер "Делфи" признали собственностью государства (dumskaya.net)
Автор: РБК-Украина

Хозяйственный суд Одесской области передал в собственность государства танкер "Делфи". Он потерпел крушение у одесского побережья в ноябре 2019 года.

Об этом сообщает "Думская".

Такое решение вынесла судья Наталья Петренко.

Таким образом она удовлетворила иск Кабинета министров Украины к британской компании-судовладельцу MISTER DRAKE PC.

По данным издания, за этой фирмой стоит бывший депутат Николаевского областного совета от Партии регионов Олег Ковтунов. В Николаеве на него зарегистрировано ООО "Мистер Дрейк".

Принесенный природе ущерб в результате разлива топлива из танкера ранее оценили в 15,2 тысяч долларов. Подъем и эвакуация судна обошлись еще в 500 тыс. долларов.

Напомним, танкер затонул вблизи одесского пляжа "Дельфин" осенью прошлого года. Судовладелец должен был убрать танкер до 20 июля, однако все попытки завершились неудачно.

Осенью 2020 года танкер был отбуксирован в Черноморск.

Ранее глава МИУ Владислав Криклий просил полицию изучить деятельность владельца затонувшего судна.

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