В Одессе суд передал государству потерпевший крушение танкер "Делфи"

Хозяйственный суд Одесской области передал в собственность государства танкер "Делфи" . Он потерпел крушение у одесского побережья в ноябре 2019 года.

Такое решение вынесла судья Наталья Петренко.

Таким образом она удовлетворила иск Кабинета министров Украины к британской компании-судовладельцу MISTER DRAKE PC.

По данным издания, за этой фирмой стоит бывший депутат Николаевского областного совета от Партии регионов Олег Ковтунов. В Николаеве на него зарегистрировано ООО "Мистер Дрейк".

Принесенный природе ущерб в результате разлива топлива из танкера ранее оценили в 15,2 тысяч долларов. Подъем и эвакуация судна обошлись еще в 500 тыс. долларов.