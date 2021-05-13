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В Одесі суд передав державі потерпілий крах танкер " Делфі"

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Четвер 13 травня 2021 13:58
В Одесі суд передав державі потерпілий крах танкер " Делфі" Фото: танкер "Делфі" визнали власністю держави (dumskaya.net)
Автор: РБК-Україна

Господарський суд Одеської області передав у власність держави танкер " Делфі". Він зазнав аварії біля одеського узбережжя в листопаді 2019 року.

Про це повідомляє "Думська".

Таке рішення винесла суддя Наталія Петренко.

Таким чином вона задовольнила позов Кабінету Міністрів України до британської компанії-судновласника MISTER Drake PC.

За даними видання, за цією фірмою стоїть колишній депутат Миколаївської обласної ради від Партії регіонів Олег Ковтунов. У Миколаєві на нього зареєстровано ТОВ "МІСТЕР Дрейк".

Принесений природі збиток в результаті розливу палива з танкера раніше оцінили в 15,2 тисяч доларів. Підйом і евакуація судна обійшлися ще в 500 тис. доларів.

Нагадаємо, танкер затонув поблизу одеського пляжу "Дельфін" восени минулого року. Судновласник повинен був прибрати танкер до 20 липня, однак всі спроби завершилися невдало.

Восени 2020 року танкер був відбуксований до Чорноморська.

Раніше глава МІУ Владислав Криклій просив поліцію вивчити діяльність власника затонулого судна.

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