В Киеве закрыли метро "Лыбидская" из-за сообщения о минировании

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас проводится проверка

В Киеве закрыли на вход и выход станцию метро "Лыбидская" из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Внимание! Станцию "Лыбидская" закрыто на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 22 декабря, правоохранители в 18:30 получили анонимное сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала на площади Вокзальной в Соломенском районе столицы.

После проверки взрывотехниками опасных предметов или взрывчатых веществ не было обнаружено. На момент проверки эвакуировали около 2 тыс. человек.

Ранее Подольский районный суд города Киева приговорил к трем годам тюрьмы с испытательным сроком полтора года жителя Киева, который дал полиции ложную информацию о минировании банка.