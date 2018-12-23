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Полиция не нашла взрывчатку на станции "Лыбидская"

Новости » Происшествия    23.12.2018 - 14:54
Полиция не нашла взрывчатку на станции "Лыбидская"
Иллюстративное фото (facebook.com MVS.LVIV)

Станция работает в привычном режиме

Правоохранители не обнаружили взрывоопасных веществ на станции метро "Лыбидская" в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Как сообщается, в настоящее время станция метро "Лыбидская" работает в обычном режиме.

"Станцию "Лыбидская" осмотрено. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Работаем в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Полиция не нашла взрывчатку на станции &quot;Лыбидская&quot;

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве из-за сообщения о минировании станция метро "Лыбидская" была закрыта на вход и выход.

Добавим, вчера, 22 декабря, правоохранители в 18:30 получили анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала на площади Вокзальной в Соломенском районе столицы.

После проверки взрывотехниками опасных предметов или взрывчатых веществ обнаружено не было. На момент проверки эвакуировали около 2 тыс. человек.

Ранее Подольский районный суд Киева приговорил к трем годам тюрьмы с испытательным сроком полтора года жителя Киева, который дал полиции ложную информацию о минировании банка.

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