В Одесі повідомили про мінування автостанції та залізничного вокзалу

Фото: мінування в Одесі (fb.com/gunp.odessa)

Правоохоронці проводять пошук вибухонебезпечних предметів

Невідомий повідомив про мінування автостанції "Привоз" та залізничного вокзалу в Одесі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції області у Facebook.

Як повідомляється, анонімне повідомлення про мінування автостанції надійшло правоохоронцям сьогодні, 24 грудня, о 08:35, пізніше з цього ж номеру було повідомлено про мінування залізничного вокзалу.

Наразі вибухотехніки та кінологи проводять пошук вибухонебезпечних предметів на території об'єктів.

Нагадаємо, що вчора, 23 грудня, у Києві через повідомлення про мінування було закрито станцію метро "Либідська". Після перевірки правоохоронцями вибухонебезпечних предметів не було виявлено.

Додамо, 22 грудня, на правоохоронці о 18:30 отримали анонімне повідомлення про мінування Центрального залізничного вокзалу на площі Вокзальній у Солом’янському районі столиці.

Після перевірки вибухотехніками небезпечних предметів чи вибухових речовин не було виявлено. На момент перевірки евакуйовували близько 2 тис. осіб.