ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Одесі повідомили про мінування автостанції та залізничного вокзалу

Новини » Надзвичайні події    24.12.2018 - 10:15
В Одесі повідомили про мінування автостанції та залізничного вокзалу
Фото: мінування в Одесі (fb.com/gunp.odessa)

Правоохоронці проводять пошук вибухонебезпечних предметів

Невідомий повідомив про мінування автостанції "Привоз" та залізничного вокзалу в Одесі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції області у Facebook.

Як повідомляється, анонімне повідомлення про мінування автостанції надійшло правоохоронцям сьогодні, 24 грудня, о 08:35, пізніше з цього ж номеру було повідомлено про мінування залізничного вокзалу.

Наразі вибухотехніки та кінологи проводять пошук вибухонебезпечних предметів на території об'єктів.

В Одесі повідомили про мінування автостанції та залізничного вокзалу

Нагадаємо, що вчора, 23 грудня, у Києві через повідомлення про мінування було закрито станцію метро "Либідська". Після перевірки правоохоронцями вибухонебезпечних предметів не було виявлено.

Додамо, 22 грудня, на правоохоронці о 18:30 отримали анонімне повідомлення про мінування Центрального залізничного вокзалу на площі Вокзальній у Солом’янському районі столиці. 

Після перевірки вибухотехніками небезпечних предметів чи вибухових речовин не було виявлено. На момент перевірки евакуйовували близько 2 тис. осіб.

На трасі Київ-Одеса вранці сталося вже 5 ДТП, є постраждалі Школярів Одеської області будуть вчити по інтернету
Новини України мінуванняОдеса
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся