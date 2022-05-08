В Одессе СБУ задержала блогеров, которые выложили в сеть детали ракетных ударов РФ по городу

Ведомство опубликовало видео с признаниями блогеров - двух мужчин и женщины, которые говорят, что не знали об ответственности за публикацию таких материалов и призвали украинцев не повторять их действия.

"СБУ оперативно установила их и провела соответствующие беседы. Сознательно или бессознательно эти лица поработали корректировщиками для врага - установит следствие", - говорится в сообщении.

При этом СБУ обратилась с предупреждением о запрете публиковать данные о перемещении военной техники ВСУ, военных объектах и результатах вражеских ударов. Эти данные использует враг при планировании дальнейших обстрелов.

"Лучше делайте наоборот: передавайте нам сведения о дислокации врага, а украинские военные обеспечат его уничтожения! Наш чат-бот: https://t.me/stop_russian_war_bot", - добавили в СБУ.