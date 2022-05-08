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В Одессе СБУ задержала блогеров, которые выложили в сеть детали ракетных ударов РФ по городу

Фото: СБУ задержала трех видеоблогеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Одессе СБУ задержала трех видеоблогеров, которые выложили в сеть материалы о ракетных ударах российских военных по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Одесской области.

Ведомство опубликовало видео с признаниями блогеров - двух мужчин и женщины, которые говорят, что не знали об ответственности за публикацию таких материалов и призвали украинцев не повторять их действия.

"СБУ оперативно установила их и провела соответствующие беседы. Сознательно или бессознательно эти лица поработали корректировщиками для врага - установит следствие", - говорится в сообщении.

При этом СБУ обратилась с предупреждением о запрете публиковать данные о перемещении военной техники ВСУ, военных объектах и результатах вражеских ударов. Эти данные использует враг при планировании дальнейших обстрелов.

"Лучше делайте наоборот: передавайте нам сведения о дислокации врага, а украинские военные обеспечат его уничтожения! Наш чат-бот: https://t.me/stop_russian_war_bot", - добавили в СБУ.

Напомним, во Львовской области СБУ задержала россиянина, который помогал оккупантам.

Мы также писали о том, что Минобороны РФ запустило новый фейк о том, что СБУ якобы готовит провокации в Херсонской и Днепропетровской областях.

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