"СБУ готовит провокации в Херсонской и Днепропетровской областях". Минобороны РФ запустило новый фейк

В Минобороны РФ заявили о подготовке СБУ провокаций с использованием химического оружия. На самом деле это заявление - фейк.

"В МО РФ сообщили, что "по имеющейся информации, в ряде населенных пунктов Херсонской и Днепропетровской областей СБУ планирует провокации с применением химического оружия для дальнейшего обвинения с РФ". Предостерегаем: это - фейк!" - говорится в сообщении.

Также в Центре уточняют, то очередным фейком является и заявление Минобороны РФ о том, что "по указанию кураторов из США и Великобритании подразделения ВСУ и нацбаты оборудуют укрепрайоны на луганских химических предприятиях. В то же время неонацисты заменяли емкости с химическими веществами для их уничтожения при оставлении позиций".