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"СБУ готовит провокации в Херсонской и Днепропетровской областях". Минобороны РФ запустило новый фейк

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Украина, Суббота 07 мая 2022 09:59
"СБУ готовит провокации в Херсонской и Днепропетровской областях". Минобороны РФ запустило новый фейк Фото: Минобороны РФ запустило новый фейк о провокациях СБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Минобороны РФ заявили о подготовке СБУ провокаций с использованием химического оружия. На самом деле это заявление - фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"В МО РФ сообщили, что "по имеющейся информации, в ряде населенных пунктов Херсонской и Днепропетровской областей СБУ планирует провокации с применением химического оружия для дальнейшего обвинения с РФ". Предостерегаем: это - фейк!" - говорится в сообщении.

Также в Центре уточняют, то очередным фейком является и заявление Минобороны РФ о том, что "по указанию кураторов из США и Великобритании подразделения ВСУ и нацбаты оборудуют укрепрайоны на луганских химических предприятиях. В то же время неонацисты заменяли емкости с химическими веществами для их уничтожения при оставлении позиций".

Напомним, российские пропагандисты распространяют ложную информацию о серьезных потерях украинских военных. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины уверяют, что это не что иное, как дезинформация.

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