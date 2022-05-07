"СБУ готовит провокации в Херсонской и Днепропетровской областях". Минобороны РФ запустило новый фейк
В Минобороны РФ заявили о подготовке СБУ провокаций с использованием химического оружия. На самом деле это заявление - фейк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
"В МО РФ сообщили, что "по имеющейся информации, в ряде населенных пунктов Херсонской и Днепропетровской областей СБУ планирует провокации с применением химического оружия для дальнейшего обвинения с РФ". Предостерегаем: это - фейк!" - говорится в сообщении.
Также в Центре уточняют, то очередным фейком является и заявление Минобороны РФ о том, что "по указанию кураторов из США и Великобритании подразделения ВСУ и нацбаты оборудуют укрепрайоны на луганских химических предприятиях. В то же время неонацисты заменяли емкости с химическими веществами для их уничтожения при оставлении позиций".
Напомним, российские пропагандисты распространяют ложную информацию о серьезных потерях украинских военных. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины уверяют, что это не что иное, как дезинформация.
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