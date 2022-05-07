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Во Львовской области СБУ задержала россиянина, который помогал оккупантам

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Львовская область, Суббота 07 мая 2022 15:42
Во Львовской области СБУ задержала россиянина, который помогал оккупантам Во Львовской области задержали россиянина (facebook.com/ssu.lviv)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины во Львовской области разоблачила россиянина, который наносил ущерб государственной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Так, 7 мая обнаружено гражданина России, который проводил деструктивную деятельность во Львовском регионе.

"Мужчина вел политику на поддержку российской агрессии, возвышал руководство России и распространял пропагандистские материалы с отрицанием оккупации украинских территорий", - заявили в СБУ.

Также было установлено, что длительное время он скрывался в одном из помещений неподалеку стратегического объекта критической инфраструктуры. Сейчас там осуществляются превентивные меры для предотвращения диверсий.

В настоящее время готовятся документы для отправления злоумышленника из Украины.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области СБУ взяла в плен 11 российских снайперов, которые обстреливали позиции ВСУ.

Также мы писали, что СБУ предотвратила ракетные обстрелы объектов Нацгвардии в Киевской области.

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Служба безопасности Украины Львовская область
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