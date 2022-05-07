Во Львовской области СБУ задержала россиянина, который помогал оккупантам

Служба безопасности Украины во Львовской области разоблачила россиянина, который наносил ущерб государственной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Так, 7 мая обнаружено гражданина России, который проводил деструктивную деятельность во Львовском регионе.

"Мужчина вел политику на поддержку российской агрессии, возвышал руководство России и распространял пропагандистские материалы с отрицанием оккупации украинских территорий", - заявили в СБУ.

Также было установлено, что длительное время он скрывался в одном из помещений неподалеку стратегического объекта критической инфраструктуры. Сейчас там осуществляются превентивные меры для предотвращения диверсий.

В настоящее время готовятся документы для отправления злоумышленника из Украины.