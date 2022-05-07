Во Львовской области СБУ задержала россиянина, который помогал оккупантам
Служба безопасности Украины во Львовской области разоблачила россиянина, который наносил ущерб государственной безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Так, 7 мая обнаружено гражданина России, который проводил деструктивную деятельность во Львовском регионе.
"Мужчина вел политику на поддержку российской агрессии, возвышал руководство России и распространял пропагандистские материалы с отрицанием оккупации украинских территорий", - заявили в СБУ.
Также было установлено, что длительное время он скрывался в одном из помещений неподалеку стратегического объекта критической инфраструктуры. Сейчас там осуществляются превентивные меры для предотвращения диверсий.
В настоящее время готовятся документы для отправления злоумышленника из Украины.
Ранее мы сообщали, что в Харьковской области СБУ взяла в плен 11 российских снайперов, которые обстреливали позиции ВСУ.
Также мы писали, что СБУ предотвратила ракетные обстрелы объектов Нацгвардии в Киевской области.
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