В Одесі СБУ затримала блогерів, які виклали в мережу деталі ракетних ударів РФ по місту

Відомство опублікувало відео з зізнаннями блогерів - двох чоловіків і жінки, які кажуть, що не знали про відповідальність за публікацію таких матеріалів і закликали українців не повторювати їх дії.

"СБУ оперативно встановила їх і провела відповідні бесіди. Свідомо чи несвідомо ці особи попрацювали коригувальниками для ворога - встановить слідство", - йдеться в повідомленні.

При цьому СБУ звернулася з попередженням про заборону публікувати дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об'єкти і результати ворожих ударів. Ці дані використовує ворог при плануванні подальших обстрілів.

"Краще робіть навпаки: передавайте нам відомості про дислокацію ворога, а українські військові забезпечать його знищення! Наш чат-бот: https://t.me/stop_russian_war_bot", - додали в СБУ.