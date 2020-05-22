В Одессе обвалился еще один жилой дом

Фото: обвал дома в Одессе (screen/dumskaya)

Частично обвалился фасад и крыша здания, никто из жильцов не пострадал

В Одессе снова произошел обвал жилого дома, на этот раз на улице Среднефонтанской. Жители двухэтажного здания не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Инцидент произошел вечером 21 мая. По предварительным данным, в доме частично обрушились фасад и крыша. Прибыв на место происшествия, полицейские и спасатели провели эвакуацию людей и установили анкетные данные всех, кто мог находиться в доме на момент обвала.

"Как сообщили в муниципальном департаменте городского хозяйства, дом давно был признан аварийным. В этой части дома давно никто не жил... Теперь отселят 5 жильцов еще двух квартир, которые примыкают к развалившейся части", - информирует одесское издание "Думская".

Фото: обвал дома в Одессе (od.npu.gov.ua)

Напомним, как сообщало РБК-Украина, 18 мая в Одессе также произошел обвал дома по улице Торговая, 20. Спасатели установили, что в результате обвала было повреждено 8 квартир, в которых проживало 30 человек. Пострадавших нет.

Таким образом, в городе за неделю обвалились два дома.

Автор: Виталия Мазур