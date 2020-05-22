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В Одесі обвалився ще один житловий будинок

Новини » Надзвичайні події     22.05.2020 - 05:47
В Одесі обвалився ще один житловий будинок
Фото: обвал будинку в Одесі (screen/dumskaya)

Частково обвалився фасад і дах будівлі, ніхто з мешканців не постраждав

В Одесі знову стався обвал житлового будинку, цього разу на вулиці Середньофонтанській. Мешканці двоповерхової будівлі не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на поліцію Одеської області.

Інцидент стався ввечері 21 травня. За попередніми даними, у будинку частково обвалилися фасад та дах. Прибувши на місце події, поліцейські та рятувальники провели евакуацію людей та встановили анкетні дані усіх, хто міг перебувати в будинку на момент обвалу.

"Як повідомили в муніципальному департаменті міського господарства, будинок давно був визнаний аварійним. У цій частині дому давно ніхто не жив... Тепер відселять п'ятьох мешканців ще двох квартир, які примикають до розваленої частини", - інформує одеське видання "Думская".

В Одесі обвалився ще один житловий будинокФото: обвал будинку в Одесі (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, 18 травня в Одесі також стався обвал будинку по вулиці Торгова, 20. Рятувальники встановили, що в результаті обвалу було пошкоджено 8 квартир, в яких проживало 30 людей. Постраждалих немає.

Таким чином у місті за тиждень обвалилися два будинки.

Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України Одесаобвалаварийность
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