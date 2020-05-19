ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Обвал дома в Одессе: полиция изучит записи с камер видеонаблюдения

Новости » Происшествия     19.05.2020 - 02:09
Обвал дома в Одессе: полиция изучит записи с камер видеонаблюдения
Фото: разрушенный дом в Одессе (dsns.gov.ua)

Вследствие обвала дома его жильцы не пострадали, поскольку дома никого не было

Полиция изучит записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить причины обвала дома в Одессе. Известно, что пострадавших в результате разрушения жилого дома нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД).

"Установлено, что обвал произошел в четырех квартирах. Полицейские установили их жителей и выяснили, что на момент происшествия никого из них дома не было", - отметили в пресс-службе.

По словам начальника Одесского областного отдела Национальной полиции Олега Беха, жители разрушенного дома будут перевезены до определенного мэрией места временного проживания.

Полицейские на месте происшествия провели осмотр, опросили свидетелей и очевидцев.

Напомним, 18 мая, в Одессе произошел обвал стены жилого дома по улице Торговой, 20. Предварительно, обвал мог произойти из-за взрыва в результате утечки газа.

Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныОдессаобрушение дома
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь