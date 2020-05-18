Все жильцы обрушенного дома в Одессе успели эвакуироваться, - ГСЧС

Фото: обрушенный дом в Одессе (dsns.gov.ua)

Под завалами могут оставаться домашние животные

В результате обвала жилого дома в Одессе никто не пострадал. По предварительным данным, все жители дома успели самостоятельно покинуть квартиры.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Ольга Сафронова, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, под завалами дома могут находиться домашние животные, спасатели проводят поисковые работы.

"По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. По словам жителей, все успели эвакуироваться самостоятельно, как услышали треск стен. На данный момент проводятся спасательно-поисковые работы. По сообщению есть пропавшие животные. Поэтому возможно необходима будет помощь животным", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели отметили, что в результате обвала было повреждено 8 квартир, в которых проживало 30 человек.

Напомним, сегодня, 18 мая, в Одессе произошел обвал стены жилого дома по улице Торговой, 20. Обвал мог произойти из-за взрыва в результате утечки газа.

Позже в полиции сообщили, что планируется открытие дела по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Автор: Игорь Литвиненко