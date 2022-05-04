В Одессе раздаются взрывы

В Одессе, как отмечают очевидцы, прогремели взрывы. По предварительной информации - работает ПВО.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Одесса INFO. Новости".
Одесская областная военная администрация пока не прокомментировала ситуацию.
Как отмечает издание, ПВО трижды сработала в одном из районов города, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Стоит отметить, что в течение суток Россия нанесла ряд ракетных ударов по Украине:
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