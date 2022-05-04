В Одесі лунають вибухи

В Одесі, як відзначають очевидці, пролунали вибухи. За попередньою інформацією - працює ППО.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Одесса INFO. Новости".
Одеська обласна військова адміністрація наразі не прокоментувала ситуацію.
Як відзначає видання, ППО тричі спрацювала в одному з районів міста, однак офіційного підтвердження цій інформації наразі немає.
Варто відзначити, що протягом доби Росія завдала низку ракетних ударів по Україні:
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