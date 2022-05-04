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В Одесі лунають вибухи

Фото: в Одесі лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Одесі, як відзначають очевидці, пролунали вибухи. За попередньою інформацією - працює ППО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Одесса INFO. Новости".

Одеська обласна військова адміністрація наразі не прокоментувала ситуацію.

Як відзначає видання, ППО тричі спрацювала в одному з районів міста, однак офіційного підтвердження цій інформації наразі немає.

Варто відзначити, що протягом доби Росія завдала низку ракетних ударів по Україні:

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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