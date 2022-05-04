Днепр, Черкассы, Запорожье. В городах Украины снова раздаются взрывы: что известно

Что известно на данный момент - в материале РБК-Украина ниже.

Центр Днепра подвергся удару

Вечером жители Днепра услышали мощный взрыв. Как сообщил мэр города Борис Филатов, российские оккупанты обстреляли центр Днепра. Пока подробностей нет, поскольку городские власти ждут информации от военной администрации.

Взрывы в Черкассах и Запорожье

Местные СМИ вечером сообщили о взрывах в Черкассах и Запорожье. В Черкассах горожане слышали по меньшей мере два взрыва. Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что в городе работает противовоздушная оборона.

О попадании ракет в Черкассах пока не сообщают. А с чем связаны взрывы в Запорожье пока неизвестно, ведь местные власти не комментировали ситуацию.

Тревога почти по всей Украине

В настоящее время почти во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Жителей этих областей призывают укрыться в укрытии.

Массовые ракетные удары 3 мая

Как известно, вчера российская армия нанесла массовые ракетные удары по территории Украины. Ракеты попали в объекты железнодорожной инфраструктуры в целом ряде областей, в частности Львовской, Днепропетровской, Кировоградской и Одесской. Также вчера оккупанты впервые нанесли ракетный удар по Закарпатью.