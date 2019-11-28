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В Одессе произошло три масштабных ДТП, есть жертва

Новости » Происшествия     28.11.2019 - 11:02
В Одессе произошло три масштабных ДТП, есть жертва
Фото: ДТП в Одессе (od.npu.gov.ua)

Все аварии произошли в районе клеверного моста в условиях сильного тумана

В Одессе произошли три масштабных дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб, еще четыре получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.

Сообщается, что все ДТП произошло утром 28 ноября в районе клеверного моста. В полиции отметили, что аварии случились в условиях сильного тумана.

В одном из ДТП столкнулись три автомобиля - Opel, Geely и Mercedes. В результате один из пассажиров Geely погиб, еще один пассажир этого же автомобиля получил травмы.

В Одессе произошло три масштабных ДТП, есть жертва

Фото: ДТП в Одессе (od.npu.gov.ua)

Еще одна авария случилась под мостом - столкнулись грузовик МАЗ и два легковых автомобиля Daewoo и Hyundai. Один человек получил незначительные травмы в этом ДТП.

В Одессе произошло три масштабных ДТП, есть жертва

Фото: ДТП в Одессе (od.npu.gov.ua)

Также произошла масштабная ДТП с участием сразу 11 автомобилей недалеко от моста. Два человека получили переломы ног и сотрясения головного мозга.

В Одессе произошло три масштабных ДТП, есть жертва

Фото: ДТП в Одессе (od.npu.gov.ua)

Напомним, 26 ноября в Черкасской области на трассе Одесса-Киев произошло ДТП с участием 11 автомобилей, среди которых был один рейсовый автобус и 10 легковушек. В результате аварии травмы получили три человека. Позже полиция открыла два уголовных дела после ДТП.

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