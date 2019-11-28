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В Одесі сталося три масштабних ДТП, є жертва

Новини » Надзвичайні події     28.11.2019 - 11:02
В Одесі сталося три масштабних ДТП, є жертва
Фото: ДТП в Одесі (od.npu.gov.ua)

Всі аварії сталися в районі клеверного мосту в умовах сильного туману

В Одесі відбулися три масштабних дорожньо-транспортних пригоди, в яких одна людина загинула, ще четверо отримали травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Одеській області.

Повідомляється, що всі ДТП сталося вранці 28 листопада в районі клеверного мосту. У поліції зазначили, що аварії трапилися в умовах сильного туману.

В одному з ДТП зіткнулися три автомобілі Opel, Geely і Mercedes. В результаті один з пасажирів Geely загинув, ще один пасажир цього ж автомобіля отримав травми.

В Одесі сталося три масштабних ДТП, є жертва

Фото: ДТП в Одесі (od.npu.gov.ua)

Ще одна аварія сталася під мостом зіткнулися вантажівка " МАЗ " і два легкових автомобіля Daewoo і Hyundai. Один чоловік отримав незначні травми в ДТП.

В Одесі сталося три масштабних ДТП, є жертва

Фото: ДТП в Одесі (od.npu.gov.ua)

Також сталася масштабна ДТП за участю одразу 11 автомобілів недалеко від моста. Дві людини отримали переломи ніг та струсу головного мозку.

В Одесі сталося три масштабних ДТП, є жертва

Фото: ДТП в Одесі (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 26 листопада в Черкаській області на трасі Одеса-Київ сталося ДТП за участю 11 автомобілів, серед яких був один рейсовий автобус і 10 легковиків. У результаті аварії травми отримали три людини. Пізніше поліція відкрила дві кримінальні справи після ДТП.

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