На въезде в Одессу столкнулись 11 автомобилей

Фото: место ДТП (pushkinska.net)

Пострадали двое людей

Масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием 11 автомобилей произошло утром 28 ноября на трассе Киев-Одесса на въезде в Одессу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Odessa Online.

В управлении патрульной полиции в Одесской области сообщили изданию, что 28 ноября около 8:10 на Киевской трассе в районе гипермаркета "Новая линия" столкнулись 11 автомобилей.

Два человека обратились за медицинской помощью. На месте происшествия работают патрульные и следователь.

Очевидцы сообщают, что авария произошла из-за сильного тумана.

ДТП киевская трасса. Будьте осторожны. Туман!!! Все живы! Опубліковано Юрієм Головчуком Середа, 27 листопада 2019 р.

Фото: место ДТП (pushkinska.net)

Напомним, вчера на трассе Киев-Одесса произошло масштабное ДТП. В результате аварии повреждено 10 автомобилей и 1 рейсовый автобус, в котором находилось 20 пассажиров. Пострадали три человека.

РБК-Украина писало, что полиция открыла два уголовных дела после дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием 11 автомобилей на трассе Киев-Одесса.