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В Одессе снова произошла утечка из танкера: объявили чрезвычайную ситуацию

Одесса, Воскресенье 26 июля 2020 19:27
В Одессе снова произошла утечка из танкера: объявили чрезвычайную ситуацию
Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)
Автор: Дмитрий Левицкий

Допустимая концентрация нефтепродуктов превышена почти в 5 раз

Ситуация вокруг затонувшего танкера Delfi в Одессе была объявлена чрезвычайной ситуацией местного уровня. Из судна снова произошла утечка нефтепродуктов в море.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный.

По словам Малеванного, очередная попытка поднять затонувший танкер на киль провалилась, зато произошел новый излив нефтепродуктов, повлекший загрязнение около 100 квадратных метров поверхности воды.

"По состоянию на вчера - 25 июля - было установлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 4,8 раза", - заявил он.

Кроме того, сегодня в Одесской ОГА приняли решение отказать владельцу судна в продолжении попыток подъема танкера и приобщить к операции мощности Администрации морских портов Украины и ГСЧС.

Напомним, танкер Delfi затонул у побережья Одессы в прошлом году, после того как его сорвало с якоря во время сильного шторма. Судно до сих пор остается лежать на волнорезе, поскольку владелец не может его убрать.

Вчера провалилась очередная попытка поднять танкер Delfi на киль, чтобы убрать его с одесского побережья; у одного из буксиров не выдержал металлический трос.

Кроме того, АМПУ уже объявила тендер на выполнение операции по ликвидации затонувшего танкера; операция обойдется государству почти в 25 млн гривен.

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