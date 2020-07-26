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В Одесі знову стався витік з танкера: оголосили надзвичайну ситуацію

Одеса, Неділя 26 липня 2020 19:27
В Одесі знову стався витік з танкера: оголосили надзвичайну ситуацію
Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)
Автор: Дмитро Левицький

Допустима концентрація нафтопродуктів перевищена майже у 5 разів

Ситуацію довкола затонулого танкера Delfi в Одесі було оголошено надзвичайною ситуацією місцевого рівня. З судна знову стався витік нафтопродуктів у море.

Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.

За словами Мальованого, чергова спроба підняти затонулий танкер на кіль провалилась, натомість стався новий вилив нафтопродуктів, що спричинило забруднення близько 100 квадратних метрів поверхні води.

"Станом на вчора - 25 липня - було встановлено перевищення нормативів гранично допустимої концентрації нафтопродуктів у 4,8 раза", - заявив він.

Крім того, сьогодні в Одеській ОДА ухвалили рішення відмовити власнику судна у продовженні спроб підйому танкера та долучити до операції потужності Адміністрації морських портів України та ДСНС.

Нагадаємо, танкер Delfi затонув біля узбережжя Одеси минулого року, після того як його зірвало з якоря під час сильного шторму. Судно досі залишається лежати на хвилерізі, оскільки власник не може його прибрати.

Вчора провалилася чергова спроба підняти танкер Delfi на кіль, щоб прибрати його з одеського узбережжя; в одного з буксирів не витримав металевий трос.

Крім того, АМПУ вже оголосила тендер на виконання операції з ліквідації затонулого танкеру; операція обійдеться державі майже у 25 млн гривень.

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