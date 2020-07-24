Подъем танкера в Одессе оценили в почти 25 млн гривен

Фото: танкер (GRUBO digital production)

Тендерные предложения принимаются до 28 августа

Администрация морских портов Украины объявила тендер по выбору подрядчика, который займется вопросом подъема танкера, которого уже несколько раз пытались поднять в Одессе. Операцию оценили почти в 25 млн гривен.

Соответствующий тендер объявлен на Prozzoro.

После подъема танкер отбуксируют в Черноморск. Тендерные предложения принимаются до 28 августа, а аукцион состоится аж 5 октября.

Убрать танкер победитель должен до конца года. Потом эти деньги планируют взыскать с владельца танкера.

Напомним, владелец затонувшего под Одессой судна Delfi попытается еще раз его поднять, если эта попытка будет неудачной, то он откажется от прав собственности на танкер.

Отметим, руководство Одесской области обратилось к правительству с просьбой предоставить полномочия Администрации морских портов принудительно убрать танкер по упрощенной процедуре.

Ранее сообщалось, что затонувший у берегов Одессы танкер Delfi не смогли поднять, две попытки поднять танкер провалились.