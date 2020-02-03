В Одессе произошел пожар в многоэтажке, трое погибших

В ночь на понедельник, 3 февраля, в Одессе произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, в результате которого погибли трое людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что около 4:30 утра в Суворовском районе произошел пожар на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Погибли трое людей.

"В 04 час. 52 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 15 м2", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 2 февраля в Закарпатской области произошел пожар в деревянной церкви Святого Василия Великого.

РБК-Украина писало, что во время пожара в Минкульте удалось спасти четырех человек, которые находились в здании ведомства. Спасенные лица были осмотрены бригадой скорой помощи и от госпитализации отказались. Предварительной причиной пожара в ведомстве стала неисправность проводки.

Кроме того, с начала 2020 года на пожарах в Украине погибли 133 человека и 99 человек пострадали. При этом, с 2268 пожаров, более половины случаев произошли именно в помещениях граждан.

Напомним, во Львове вечером в пятницу, 17 января, произошел пожар в торгово-развлекательном центре Forum. Посетителей торгового центра эвакуировали. На месте происшествия работали пожарные. По предварительным данным, загорелась вытяжка в супермаркете "Сильпо", который находится на территории ТРЦ.