В Одесі сталась пожежа в багатоповерхівці, троє загиблих

У ніч на понеділок, 3 лютого, в Одесі сталася пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку, в результаті якої загинули троє людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що близько 4:30 ранку в Суворовському районі сталась пожежа на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Загинули троє людей.

"О 04 год. 52 хв. підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 15 м2", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 2 лютого у Закарпатській області сталася пожежа у дерев'яній церкві Святого Василя Великого.

РБК-Україна писало, що під час пожежі в Мінкульті вдалося врятувати чотирьох осіб, які перебували в будівлі відомства. Врятовані особи були оглянуті бригадою швидкої допомоги та від госпіталізації відмовилися. Попередньою причиною пожежі у відомстві стала несправність проводки.

Крім того, з початку 2020 року на пожежах в Україні загинули 133 людини та 99 осіб постраждали. При цьому, з 2268 пожеж, більш ніж половина випадків сталися саме в приміщеннях громадян.

Нагадаємо, у Львові ввечері в п'ятницю, 17 січня, сталася пожежа в торгово-розважальному центрі Forum. Відвідувачів торгового центру евакуювали. На місці події працювали пожежники. За попередніми даними, загорілася витяжка в супермаркеті "Сільпо", який знаходиться на території ТРЦ.