В Закарпатской области произошел пожар в церкви

Фото: пожар в церкви (dsns.gov.ua)

Горела деревянная церковь в городе Иршава

В ночь на 2 февраля в Закарпатской области произошел пожар в деревянной церкви Святого Василия Великого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, пожар в деревянной церкви города Иршава произошел около часа ночи. Из-за легковоспламеняемости материалов, из которых была построена церковь, огонь быстро распространился площадью.

Отмечается, что пожар был локализован в 01:45, после чего полностью ликвидирован. К тушению были привлечены 25 спасателей и 5 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что 27 января в Киеве на улице Ивана Франко возникло задымление на 3-м этаже здания Министерства культуры, молодежи и спорта. Спасатели установили, что в подвальном помещении здания произошло возгорание.

Также РБК-Украина писало, что во время пожара в Минкульте удалось спасти четырех человек, которые находились в здании ведомства. Спасенные лица были осмотрены бригадой скорой помощи и от госпитализации отказались. Предварительной причиной пожара в ведомстве стала неисправность проводки.

Кроме того, 17 января в Киеве произошел пожар в клинике красоты на проспекте Лобановского. Пожар был ликвидирован на площади 25 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.