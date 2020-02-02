ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Закарпатской области произошел пожар в церкви

Новости » Происшествия     02.02.2020 - 09:44
В Закарпатской области произошел пожар в церкви
Фото: пожар в церкви (dsns.gov.ua)

Горела деревянная церковь в городе Иршава

В ночь на 2 февраля в Закарпатской области произошел пожар в деревянной церкви Святого Василия Великого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, пожар в деревянной церкви города Иршава произошел около часа ночи. Из-за легковоспламеняемости материалов, из которых была построена церковь, огонь быстро распространился площадью.

Отмечается, что пожар был локализован в 01:45, после чего полностью ликвидирован. К тушению были привлечены 25 спасателей и 5 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что 27 января в Киеве на улице Ивана Франко возникло задымление на 3-м этаже здания Министерства культуры, молодежи и спорта. Спасатели установили, что в подвальном помещении здания произошло возгорание.

Также РБК-Украина писало, что во время пожара в Минкульте удалось спасти четырех человек, которые находились в здании ведомства. Спасенные лица были осмотрены бригадой скорой помощи и от госпитализации отказались. Предварительной причиной пожара в ведомстве стала неисправность проводки.

Кроме того, 17 января в Киеве произошел пожар в клинике красоты на проспекте Лобановского. Пожар был ликвидирован на площади 25 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Из-за непогоды в Украине обесточены почти 100 населенных пунктов В Австралии объявили чрезвычайную ситуацию
Новости Украины пожарцерковьГСЧСЗакарпатская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь